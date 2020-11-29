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سيناتور أمريكي نقل اللقاح المضاد لكورونا سيتطلب 30 مليار دولار

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سيناتور أمريكي نقل اللقاح المضاد لكورونا سيتطلب 30 مليار دولار
Sputnik
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قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، إن عملية نقل اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، سيتطلب تخصيص 30 مليار دولار من أموال الصناديق الفيدرالية.

ونقلت وكالة " رويترز"، عن شومر قوله إن ولاية نيويورك وحدها ستحتاج "مئات الملايين من الدولارات" لنقل اللقاح، وللتدريب على عملية نقل اللقاح وتوصيله إلى نقطة الاستخدام.

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وأوضح شومر، أن هذه المبالغ الكبيرة بالذات، كانت سبب تعثر المفاوضات حول مشروع قانون المساعدة الاقتصادية.

وقال شومر إن "الأزمة ضخمة ونحن بحاجة إلى الكثير من المساعدة".

وأمس السبت، أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن شركة "يونايتد إيرلاينز" بدأت يوم أمس الجمعة، بتسيير رحلات طيران مستأجرة لنقل شحنات لقاح شركة "فايزر" الأمريكية ضد كورونا.

وفي وقت سابق، أشار بعض الخبراء إلى أن لقاح شركة "فايزر" الأمريكية ضد كوفيد، سيصطدم بمشاكل لوجستية كبيرة، لضرورة تخزينه في درجة حرارة تصل إلى 80 درجة تحت الصفر.

 المصدر: نوفوستي

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