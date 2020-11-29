بعد اغتيال فخري زاده.. روحاني يصدر توجيهات إلى الحكومة

في ظل اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، وجه رئيس الدولة حسن روحاني الحكومة باتخاذ "ما يلزم" لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وأفادت وكالة "إرنا" الرسمية بأن روحاني، خلال اجتماع عقده اليوم الأحد مع مجلس الوزراء الطارئ، "وجه باتخاذ الترتيبات اللازمة من أجل التصدي لهذا القبيل من الأفعال الماسة بالأمن والحيلولة دون وقوعها".

وأعرب الرئيس الإيراني عن تهانيه وتعازيه في وفاة فخري زاده، واصفا اغتياله بالجبان.

وقتل فخري زاده الذي كان يترأس منظمة الأبحاث والإبداع التابعة لوزارة الدفاع ويعد شخصية رئيسية في برنامج إيران النووي صباح الجمعة في ضواحي طهران برصاص مهاجمين مجهولين، وألقت السلطات الإيرانية على إسرائيل اللوم في عملية الاغتيال.

المصدر: "إرنا"