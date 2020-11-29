جائحة كورونا في اليابان.. عدد الحالات الخطيرة والحرجة يبلغ ذروته

بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد في اليابان 465، وهو أكبر عدد في البلاد منذ بدء انتشار عدوى كورونا فيها، حسبما أوردت قناة NHK.

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وكشفت القناة، اليوم الأحد، أن 2058 حالة إصابة جديدة بكورونا تم تسجيلها خلال الـ 24 ساعة الماضية، إضافة إلى تسجيل 10 حالات وفاة. أما إجمالي عدد المصابين في البلاد، منذ بداية الجائحة فبلغ 148272 حالة، وضمنها 712 مصابا كانوا على متن سفينة Diamond Princess التي كانت ترسو في حجر صحي قبالة مدينة يوكوهاما في فبراير الماضي.

وتتصدر طوكيو قائمة المدن اليابانية الأكثر تضررا من الإصابات الجديدة بالفيروس (418 حالة خلال الـ 24 ساعة)، وتليها مدينة أوساكا (381 حالة).

وبلغ العدد الإجمالي للمتوفين بين المصابين بمرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا في اليابان 2133، فيما ارتفع عدد المتعافين منه إلى 122550 حالة.

المصدر: نوفوستي