نجل نتنياهو يُشبه المتظاهرين الإسرائيليين ضد والده بتنظيم "داعش"

شبّه يائير نتنياهو، النجل البكر لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، المتظاهرين الإسرائيليين المُطالبين باستقالة والده، بتنظيم "داعش" الإرهابي.

ويُدعى الحراك الذي يُطالب نتنياهو بالاستقالة بـ "الأعلام السوداء"، في إشارة إلى الحداد على الديمقراطية "التي يقتلها نتنياهو في إسرائيل"، بحسب الحراك.

وعادة ما يذهب نشطاء الحراك إلى المظاهرات في قافلة سيارات يحملون خلالها الأعلام السوداء. لكن نتنياهو الابن، نشر على صفحته في "إنستغرام" مقطع فيديو تمثيلي، تظهر فيه سيارة يستقلها عناصر من داعش، وهم يحملون رايتهم السوداء. وفي تعليقه على الفيديو قال نتنياهو الابن، "تذكرت أين رأيت القوافل التي تحمل الأعلام السوداء".

واثار منشور يائير نتنياهو سخط حراك "الأعلام السوداء"، التي انتقدته وانتقدت والده. وينشط نتنياهو الابن بشكل أساسي، في مواقع التواصل الاجتماعي، وعادة ما يهاجم خصوم والده السياسيين بشدة.

ويبدو عناصر داعش في الفيديو التمثيلي وكأنهم قد ضلوا الطريق إلى القدس، فيسألوا بالعبرية شخصا مارا، "من أين الطريق إلى القدس؟"، فيجيبهم "توجهوا يسارا"، في إشارة إلى اليسار الإسرائيلي.

وهذا الفيديو كان فيديو لحملة نتنياهو اليميني، في انتخابات الكنيست عام 2015، في إشارة إلى اتهام اليسار الإسرائيلي، بـ "الخضوع إلى الإرهاب"، بحسب ما ذكره i24news.tv

المصدر: i24news.tv