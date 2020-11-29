"واشنطن بوست": اغتيال فخري زاده يرفع احتمال اتفاق طهران مع إدارة بايدن

قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، لن تنهي البرنامج النووي الإيراني، لكنه قد يزيد احتمالية توصل طهران إلى اتفاق مع الإدارة الأمريكية الجديدة.

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وبحسب ما جاء في مقال نشر في الصحيفة للكاتب "ماكس بوت" فإنه من غير المتوقع أن يكون رد إيران على اغتيال فخري زاده مختلفا عن الرد على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني الذي اقتصر على عشرات الصواريخ التي أطلقت على قاعدتين أمريكيتين في العراق، ولم يقتل أي من الأمريكيين، وهو ما أرضى إيران، على الأقل في الوقت الحالي، وأعطى كلا الجانبين مخرجا من المزيد من التصعيد.

كما أشار المقال إلى أنه لا يوجد دليل على أن مقتل سليماني أعاق المخططات الإيرانية الإقليمية، فقد تم استبداله ببساطة بنائبه، واستمر الفريق إسماعيل قاآني وفيلق القدس في العمل كالمعتاد في لبنان وسوريا والعراق واليمن، كذلك فإن مقتل فخري زاده لن يكون ضربة قاتلة لبرنامج إيران النووي، لأن هذا البرنامج هو منظمة بيروقراطية كبيرة يمكنها أن تنجو بسهولة من موت أي قائد لها.

ولفت الكاتب إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سارع إلى إعادة تغريد تعليق الصحفي الإسرائيلي المخضرم، يوسي ميلمان، بأن وفاة فخري زاده هي "ضربة نفسية ومهنية كبيرة لإيران"، ولكن لو كلف ترامب نفسه عناء النقر على المقال الفعلي في صحيفة "هآرتس"، لكان قد قرأ حجة ميلمان بأنه "على الرغم من الضربة المعنوية، ستجد إيران عالما نوويا آخر موهوبا مثل فخري زاده".

وبحسب المقال، فإنه كان هناك قدر كبير من التكهنات بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر بالقتل لتخريب محاولات إدارة بايدن لإعادة تشكيل الاتفاق النووي في عهد أوباما، لكن الكاتب يلفت إلى أن جولة سابقة من عمليات قتل العلماء النوويين الإيرانيين - أربعة قتلى وجرح واحد بين عامي 2010 و 2012 - ساعدت في جعل الحل الدبلوماسي أكثر احتمالا، وأدت عمليات القتل هذه، إلى جانب نظام عقوبات دولي قوي وهجمات إلكترونية أمريكية إسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية، إلى زيادة الضغط على إيران وأنتجت اختراقا دبلوماسيا لإدارة أوباما في عام 2015.

وختم المقال بالتأكيد على أنه سيكون من المفارقة أن مصير فخري زاده يزيد من الضغط على إيران لإبرام صفقة مع إدارة بايدن التي يعمل بها العديد من المسؤولين الذين تفاوضوا على الاتفاقية السابقة، وقد يكون هذا هو آخر ما يريده نتنياهو أو ترامب، لكن الاختراق الدبلوماسي ضروري لوقف البرنامج النووي الإيراني.

المصدر: واشنطن بوست