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مراسم تشييع جثمان العالم الإيراني محسن فخري زاده في مشهد

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تم تشييع جثمان العالم النووي الإيراني، محسن فخري زادة، داخل مرقد الإمام الرضا في مدينة مشهد الإيرانية.

وأقيمت اليوم مراسم الصلاة على الجثمان في مرقد "فاطمة المعصومة" في مدينة قم.

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ووصل جثمان العالم النووي الإيراني، محسن فخري زادة، فجر اليوم الأحد، إلى مطار مدينة مشهد لتشييعه داخل مرقد الإمام الرضا.

واغتيل العالم الإيراني يوم الجمعة بضواحي طهران، ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن عملية الاغتيال، ولكن طهران تشير بأصابع الاتهام إلى إسرائيل.

المصدر: RT

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