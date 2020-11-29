الصليب الأحمر تعلن اختطاف أحد موظفيها على يد مجهولين في أفغانستان

أعلنت المنظمة الدولية للصليب الأحمر في أفغانستان، اليوم الأحد، عن اختطاف أحد موظفيها على يد مجهولين في ولاية وردك بوسط أفغانستان.

وبحسب البيان الصادر عن ممثل المنظمة الدولية في أفغانستان، فقد تم احتجاز موظف الصليب الأحمر كرهينة، يوم السبت، من قبل مجهولين، وتجري مفاوضات للإفراج عنه.

وحتى الآن، لم تعلن أي من الجماعات المسلحة الناشطة في أفغانستان مسؤوليتها عن عملية الاختطاف.

المصدر: نوفوستي