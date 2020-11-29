انعكاسات غير متوقعة لتفشي وباء كورونا في الولايات المتحدة

كشفت الأستاذة في كلية الأنظمة البيولوجية بجامعة جورج ميسون الأمريكية، أنتشا بارانوفا، أن تفشي وباء كورونا في الولايات المتحدة، أدى إلى انخفاض في معدل الولادات.

وقالت بارانوفا في موقعها على "يوتيوب"، إنها استندت في تقييمها للوضع الديمغرافي وعلاقته بتفشي الوباء، إلى تقارير وتحليلات صحفية، وأعربت عن استغرابها من أن الانخفاض في معدل المواليد في البلاد بدأ يظهر فعليا منذ الآن.

وأكدت أنه تم تسجيل انخفاض خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، في عدد المواليد الجدد، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مشيرة إلى أن معدل الانخفاض بلغ حوالي 15%.

وذكرت بارانوفا أن التوقعات في بداية الوباء، كانت تشير إلى أن إجراءات الحجر الصحي، وبقاء الناس في مساكنهم، قد يمثل عاملا للزيادة في الولادات، "لكن في الحقيقة، لا يوجد شيء من هذا القبيل، نحن نرى بالفعل وبوضوح أن لدينا انخفاضا في معدل المواليد، وليس العكس".

المصدر: نوفوستي