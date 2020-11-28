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مقاتلات بريطانية تعترض طائرات حربية روسية قرب إسكتلندا

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مقاتلات بريطانية تعترض طائرات حربية روسية قرب إسكتلندا
Sputnik
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أعلنت قيادة سلاح الجو الملكي البريطاني، أن مقاتلات تابعة لها من طراز " تايفون" انطلقت يوم الأحد، لاعتراض طائرات روسية بعيدة المدى مضادة للغواصات من طراز "تو-124".

وأضافت القيادة، في بيانها، أن مقاتلات "تايفون" للرد السريع، توجهت لاعتراض طائرات روسية من طراز "تو-124"، عند تحليقها فوق بحر الشمال بالقرب من المجال الجوي البريطاني.

جدير بالذكر أن "تو-124"، هي طائرة دورية واستطلاع بحري روسية، ومخصصة لمحاربة الغواصات، وهي نسخة مشتقة من من القاذفة الاستراتيجية من طراز "تو-95" السوفيتية.

المصدر: إنترفاكس

 

 

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