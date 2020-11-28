بريطانيا.. محادثات التجارة مع الاتحاد الأوروبي ما زالت مستمرة

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل أن محادثات التجارة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ما زالت مستمرة.

وقالت باتيل في تصريح لوسائل إعلام بريطانية: "نحن كحكومة واضحون جدا في التزامنا بالتأكد من استمرار هذه المحادثات حتى نتمكن من الوصول إلى نتيجة نهائية، ولكن في نفس الوقت نستعد بالطريقة التي تتوقع بلادنا منا أن نستعد لها نهاية الفترة الانتقالية".

ومن جهة أخرى، أوضحت باتيل أنها وقعت اتفاقية جديدة مع فرنسا لمحاولة معالجة الهجرة غير الشرعية بين بريطانيا وفرنسا.

المصدر: "رويترز"