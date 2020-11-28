رئيسة وزراء اسكتلندا: متيقنة من تحقيق استقلالنا أكثر من أي وقت مضى

أكدت رئيسة الوزراء الإسكتلندية نيكولا ستورجن أنها متيقنة أكثر من أي وقت مضى من تحقيق استقلال إسكتلندا عن المملكة المتحدة.

وفي مؤتمر عبر الفيديو أمام مناصري "الحزب القومي الإسكتلندي" المؤيد للاستقلال الذي تتزعمه، قالت ستورجن: إن "احتمالات انفصال إسكتلندا عن بقية أراضي المملكة المتحدة لم تكن يوما أكثر جدية".

وأضافت إن "الاستقلال يلوح بوضوح في الأفق. مع هدف موحد، وتواضع وكثير من العمل، أنا متيقنة أكثر من أيّ وقت مضى من أننا سنحققه".

وتابعت ستورجن: "لقد حققنا فوزا كبيرا في الانتخابات العامة البريطانية، وتزايد التأييد للاستقلال، وفي العام الحالي أصبح ذلك وجهة النظر الثابتة والغالبة لدى الرأي العام".

وتساءلت: "من المخول اتخاذ القرارات التي تطبع مستقبلنا؟"، مؤكدة "أننا نعلم أن المخوّل اتخاذ القرارات هو الشعب الذي يعيش هنا، من أينما أتى، والذي يمكنه تسخير الموارد البشرية والطبيعية الهائلة لإسكتلندا".

ودعت ستورجن حزبها إلى إثبات أن إسكتلندا جاهزة لأخذ مكانتها في الأسرة العالمية للدول المستقلة، معتبرة أن البلاد أوشكت على دخول التاريخ.

المصدر: "فرانس 24"