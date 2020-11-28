نقل جثث أكثر من 400 عسكري أرمني من شوشا وقرى قره باغ

قال أرتاك بيغليريان مفوض حقوق الإنسان في جمهورية قره باغ غير المعترف بها إنه تم نقل ومبادلة جثث أكثر من 400 جندي أرمني، بما في ذلك في شوشا ومارتوني وكارمير شوكا وغيرها من المدن.

وأضاف بيغليريان، على صفحته على فيسبوك، أن "الهيئات المخولة ذات العلاقة، ملزمة ببذل كل ما في وسعها لإعادة جثث القتلى والأسرى ومعرفة مصير المفقودين".

وأشار إلى أن، أذربيجان تتعمد إطالة العملية، وتقوم بنشر مواد فيديو جديدة حول المعاملة اللاإنسانية لأسرى الحرب الأرمن والمدنيين ".

المصدر: وكالات