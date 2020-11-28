تركيا.. توقيف 641 مشتبها في عملية أمنية ضد "العمال الكردستاني"

أعلنت وزارة الداخلية التركية، السبت، توقيف 641 مشتبها في عملية أمنية ضد منظمة "حزب العمال الكردستاني" و"وحدات حماية الشعب" الكردية، شملت 42 ولاية.

وبحسب بيان للوزارة، فإن "العملية جرت يومي الجمعة والسبت ضد عناصر المنظمة الإرهابية وداعميها"، موضحا أنها "تمت بالتنسيق بين وزارة الداخلية والنيابات العامة في الولايات المعنية".

وذكر البيان، أن "القوات المشاركة في العملية ضبطت كمية من الأسلحة والذخائر، فضلا عن وثائق تتعلق بالمنظمة".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء الماضي، عن تحييد 17 مسلحا من "وحدات حماية الشعب الكردية"، أثناء محاولتهم التسلل لمنطقة عملية "نبع السلام"، شمال سوريا.

وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن القوات الخاصة التركية تمكنت من منع عملية تسلل لتنفيذ هجوم في المنطقة، بهدف زعزعة أجواء الأمن والاستقرار".

ويسود حاليا هدوء نسبي في المنطقة، بعد توصل تركيا إلى اتفاقين منفصلين مع الولايات المتحدة وروسيا، يومي 17 و22 أكتوبر 2019، ينص الأول على سحب الوحدات الكردية من منطقة عملية "نبع السلام"، فيما يقضي الثاني بإبعاد المقاتلين الأكراد عن الحدود السورية التركية إلى عمق 30 كيلومترا جنوبا.

المصدر: "الأناضول"