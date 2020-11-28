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قائد فيلق القدس بالحرس الثوري: الانتقام لدماء العالم فخري زادة قادم

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قائد فيلق القدس بالحرس الثوري: الانتقام لدماء العالم فخري زادة قادم
Reuters
فيلق القدس بالحرس الثوري
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قال إسماعيل قآني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، يوم السبت، إن "الانتقام لدماء العالم فخري زادة قادم وسيكون بتلاحم كافة تشكيلات القوات الإيرانية".

وندد قائد فيلق القدس، بعملية اغتيال العالم النووي الإيراني، محسن فخري زادة، مؤكدا أن مرتكب العملية لا يمتلك القدرة على خوض الحرب وجها لوجه مع إيران.

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وصرح إسماعيل قآني، بأن "العدو لا يمتلك القدرة على خوض الحرب وجها لوجه مع إيران.. موت إسرائيل قريب، وهذه آخر أنفاس متنمري العالم واللصوص الدوليين".

واغتيل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، أمس الجمعة، بتفجير وإطلاق نار على سيارته بضواحي طهران، وقد اتهمت إيران إسرائيل باغتياله.

وكان المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، قد دعا إلى معاقبة مرتكبي عملية اغتيال العالم النووي الإيراني ومن يقف وراءهم.

كما أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن اغتيال العالم النووي، محسن فخري زاده، لن يبطئ مسار إيران النووي، وأن هذا الحادث يظهر مدى "شدة يأس العدو"، موجها أصابع الاتهام لإسرائيل.

المصدر: وكالات

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