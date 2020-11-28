رئيس وزراء الهند يزور منشآت لتطوير اللقاحات مع تزايد حالات كورونا

زار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، يوم السبت، ثلاثة من أكبر مراكز ابتكار وتصنيع اللقاحات في الهند مع استمرار الزيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وسجلت الهند 9.35 مليون إصابة بكوفيد-19 وهي ثاني أعلى حصيلة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة. وأعلنت تسجيل 41322 إصابة و485 وفاة اليوم السبت.

ومن أشد الولايات الهندية تضررا من الفيروس، ولاية ماهاراشترا التي تضم العاصمة التجارية مومباي، حيث بلغ إجمالي الإصابات بها 1.68 مليون، وهو ما يفوق عدد الإصابات في بلدان بأسرها مثل إسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة.

وقام مودي بجولة شملت ثلاث مدن حيث زار شركة "زيدوس كاديلا" في مدينة أحمد أباد في غرب البلاد، ومنشآت "بهارات بيوتيك" في ولاية حيدر أباد في الجنوب، ومعهد الأمصال الهندي في مدينة بونا في غرب البلاد.

وهنأ مودي في سلسلة تغريدات العلماء على ما أحرزوه من تقدم في هذا المجال مؤكدا دعم الحكومة لهم.

وتختبر الشركات خيارات لصنع لقاح محلي إلى جانب المشاركة في تجارب لقاحات يتم تطويرها في الخارج.

وصرح وزير الصحة هارش فاردهان هذا الشهر بأن الهند تأمل في استكمال التجارب النهائية للقاحها المحلي الذي يحمل اسم كوفاكسين في غضون شهر أو اثنين.

المصدر: رويترز