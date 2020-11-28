في أول تعليق تركي على مقتل فخري زاده.. عملية الاغتيال "إرهابية"

وصف رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، الجهة التي اغتالت العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، بـ"الإرهابية"، في أول تعليق تركي على عملية الاغتيال.

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وقال شنطوب في تغريدة عبر تويتر، السبت، إن "قيام منظمة غير قانونية أو دولة أو منظمة قانونية ما بعملية الاغتيال، لا يغير شيئا من كونها عملية إرهابية".

وأضاف أن الإرهاب واحد، ومنفذ العملية إرهابي، مؤكدا رفض بلاده للإرهاب.

واغتيل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، أمس الجمعة، بتفجير وإطلاق نار على سيارته بضواحي طهران، وقد اتهمت إيران إسرائيل باغتياله، وتوعد الحرس الثوري برد قاس على اغتياله.

المصدر: "الأناضول"