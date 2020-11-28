الولايات المتحدة تسجل أكثر من 205 آلاف إصابة بكورونا خلال اليوم الماضي

سجلت الولايات المتحدة، ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، بلغ 205557 إصابة.

وبحسب آخر أرقام وبيانات جامعة "جونز هوبكنز"، الصادرة اليوم السبت، ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة منذ بدء تفشي الوباء إلى أكثر من 13 مليونا و90 ألف إصابة، وحصد الوباء أرواح 264866 شخصا حتى الآن.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء.

وتعد ولاية نيويورك أكثر المناطق تضررا في الولايات المتحدة حيث سجلت حتى الآن أكثر من 34 ألف وفاة، تليها تكساس، التي سجلت نحو 22 ألف وفاة حتى الآن.

المصدر: جامعة "جونز هوبكنز"