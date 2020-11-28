دهقان: المطالب الإيرانية الشعبية بالرد على اغتيال فخري زادة مشروعة

قال حسین دهقان، مستشار المرشد الإيراني الأعلى، إن المطالب الإيرانية الشعبية بالرد على اغتيال العالم النووي، محسن فخري زاده، مشروعة، مؤكدا ان الجريمة لن تبقى دون رد.

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وأضاف دهقان في حديث إلى التلفزيون الإيراني اليوم السبت: "الكيان الصهيوني يتبنى سياسة تكتيكية خطرة في المرحلة الانتقالية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي الذي أعلن فوزه في الانتخابات الأمريكية، جون بايدن".

وأكد مستشار خامنئي أن "الرد الإيراني على اغتيال فخري زاده سيكون ذكيا، ونحن من يحدد زمان ومكان الرد وطبيعة الهدف".

وأغتيل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، أمس الجمعة، بتفجير وإطلاق نار على سيارته بضواحي طهران، وقد اتهمت إيران إسرائيل بإغتياله.

المصدر: RT