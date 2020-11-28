حزب ألماني يميني يثير الجدل خلال مؤتمر ضد "سياسة حالة الطوارئ"

دان رئيس الحزب الألماني اليميني القومي "البديل من أجل ألمانيا"، تينو شروبالا، اليوم السبت، "سياسة حالة الطوارئ" التي تقودها حكومة المستشارة أنغيلا ميركل، في التصدي لفيروس كورونا.

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وقال خلال مؤتمر لحزبه: "حياة الكثيرين تتحطم، وثمة موجة إفلاسات جارية، وكثير من الناس يفقدون وظائفهم".

وأشارت "فرانس برس" إلى أنه " بينما تبذل برلين جهودا شاقة لمكافحة الموجة الثانية من وباء كورونا، بدأ نحو 600 مندوب في الحزب اليميني القومي الذي يتعاطف مع حركة رفض وضع الكمامات، مؤتمرا يثير جدلا كبيرا في البلاد".

وتأجل المؤتمر مرات عدة، وهو يعقد في مدينة كالكار في رينانيا الشمالية في وستفاليا، حيث وعد مسؤولو أول حزب معارض ألماني بضمان احترام إجراءات التباعد ووضع الكمامات الواقية، وهو شرط لا بد منه لعقد التجمع، ومن المفترض أن تضمن الشرطة تطبيق الإجراءات داخل المبنى، الذي يتوقع أن يضم في المجموع نحو 800 شخص، بمن فيهم أعضاء الحزب وصحافيون، حسب "فرانس برس".

AFP

كما سينتشر اليوم المئات من عناصر الشرطة الألمانية، حيث سيقوم آلاف المتظاهرين بالاحتجاج على انعقاد المؤتمر، بدعوة من مجموعة "لننهض ضد العنصرية"، التي تضم منظمات غير حكومية ونقابات وأحزاب.

المصدر:"فرانس برس"