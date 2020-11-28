الصحة العالمية: تقييم فعالية لقاح "أسترا زينيكا" ضد كورونا يتطلب أكثر من بيان صحفي

أكدت منظمة الصحة العالمية أنها تحتاج إلى المزيد من المعلومات لتقييم فعالية اللقاح ضد فيروس كورونا الذي تطوره شركة "أسترا زينيكا" البريطانية-السويدية بالتعاون مع جامعة أوكسفورد.

وصرحت، مديرة إدارة التحصين واللقاحات والبيولوجيا في المنظمة العالمية، كاثرين أوبراين، أثناء مؤتمر عقد أمس الجمعة، ردا على سؤال عن تقييم المنظمة للقاح "أسترا زينيكا": "ما رأيناه هو بيان صحفي، والخطوة التالية في غاية الأهمية ستكون تقييم المعلومات بناء على أكثر من بيان صحفي".

وشددت أوبراين على أن المنظمة التابعة للأمم المتحدة تتطلع إلى الحصول على المزيد من المعطيات عن اللقاح، وكسب فرصة لطرح أسئلة بشأنه، قائلة: "أعتقد أنه من السابق لأوانه الحديث عن كيفية تعاملنا مع البيانات وما نحتاج إليه لاحقا".

من جانبها، أكدت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، سوميا سواميناثان، أن كافة المعلومات المتوفرة لدى المنظمة حتى الآن بشأن هذا اللقاح تأتي من البيان الصحفي المذكور، مشيرة إلى ضرورة إجراء المزيد من الاختبارات، لاسيما بهدف التحقق من صحة الاستنتاجات الأخيرة، ومفادها أن مدى فعالية اللقاح بين المتطوعين الذين تلقوا جرعتين كاملتين منه وصل 62%، مقابل 90% بين المتطوعين الذين تلقوا نصف جرعة ثم جرعة كاملة.

المصدر: Axios + Sky News