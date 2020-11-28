الخارجية الأمريكية ترصد جائزة بملايين الدولارات لاعتقال "ساجد ميرا"

أعلنت الخارجية الأمريكية عن مكافأة تصل لـ5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال، ساجد ميرا، أحد منظمي الهجوم الإرهابي في مدينة مومباي الهندية 2008، الذي أودى بحياة 166 شخصا.

ويقدم موقع Rewards for Justice، جائزة تصل إلى 5 ملايين دولار للحصول على معلومات تؤدي إلى اعتقال أو إدانة ساجد مير.

وساجد مير، عضو بارز في منظمة "جماعة لشكر طيبة" الباكستانية الإرهابية، ومقرها باكستان، مطلوب لتورطه في الهجمات الإرهابية في مومباي بالهند عام 2008.

وبحسب وزارة الخارجية الأمريكية، فإن ساجد ميرا لعب دورا رائدا في التخطيط والإعداد وتنفيذ الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة ستة مواطنين أمريكيين، كانوا من بين ضحايا الهجوم.

وفي عام 2011 وجهت محكمة أمريكية لساجد حكما غيابيا.

وفي عام 2019، وضعه مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي على قائمة الإرهابيين الخطرين المطلوبين للعدالة.

ووقع الهجوم على مومباي في 26 نوفمبر 2008، ونفذه عشرة إرهابيين وصلوا إلى المدينة عن طريق البحر من ميناء كراتشي الباكستاني. وقاموا بإطلاق النار على الناس في الشوارع والمقاهي ومحطة القطار، وأسفرت العملية عن 166 قتيلا، وإصابة أكثر من 300 آخرين.

US govt announces 5 million dollars reward for Pakistani terrorist Sajid Mir, involved in 2008 Mumbai attackshttps://t.co/LUQ24kUnEI — OpIndia.com (@OpIndia_com) November 27, 2020

Sajid Mir, one of the chief perpetrators of 26/11 is still a free man even after 12y of that horror that devoured the innocent lives of 166 people of diff nationalities.



Check out a dedicated pg fr him on #FBIMostWanted list. #MumbaiTerrorAttack#Pakistan@desertfox61I@FATFNewspic.twitter.com/8HbN7RWHEt — Fitoori फितूरी🇮🇳 (@UrbanFitoor) November 26, 2020

The Rewards for Justice program is offering a reward of up to USD 5 million for information leading to the arrest or conviction in any country of Sajid Mir (LeT Member) for his role in 26/11 terrorist attacks in Mumbai. pic.twitter.com/DTWBQvlgIp — Khushboo Srivastava (@Khushboosayys) November 28, 2020

المصدر: نوفوستي