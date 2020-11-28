بعد اغتيال عالم نووي إيراني.. البحرية الأمريكية تعلق على نشرها حاملة طائرات في الخليج

قالت البحرية الأمريكية، اليوم السبت، إن نشر حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" في الخليج الأسبوع الماضي، قبل أيام من مقتل عالم نووي إيراني بارز، ليس له صلة بأي تهديد معين.

إقرأ المزيد

وأوضحت الكوماندر، ريبيكا ريباريتش، المتحدثة باسم الأسطول الخامس الأمريكي ومقره البحرين، في بيان بالبريد الإلكتروني، بعد نشر حاملة الطائرات في الخليج يوم الأربعاء: "لا توجد تهديدات معينة دفعت لعودة المجموعة القتالية للحاملة نيميتز".

وأضافت أن إعادة النشر متصل بخفض عدد القوات الأمريكية في العراق وأفغانستان.

وتابعت: "هذا الفعل يضمن أن لدينا قدرة كافية للرد على أي تهديد، وردع أي خصم عن التحرك ضد قواتنا خلال خفض القوات".

وفي وقت سابق من أمس الجمعة، أفادت وسائل إعلام إيرانية باغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة في منطقة آبسرد دماوند بضواحي طهران.

المصدر: رويترز