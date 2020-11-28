مطار ألماني يستعد ليكون أكبر مركز أوروبي لنقل لقاح فيروس كورونا

يستعد مطار فرانكفورت في ألمانيا ليكون أكبر مركز أوروبي لنقل لقاح فيروس كورونا المستقبلي.

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وصرحت كارين كريستان، رئيسة المركز الدوائي لشركة الشحن "لوفتهانزا كارغو" أن "الضغط يتصاعد مع دخولنا المرحلة الأخيرة من تجهيزات التوزيع".

وبمجرد الموافقة من قبل السلطات، سوف تمر ملايين اللقاحات من مطار فرانكفورت في ألمانيا، ليصبح أكبر مركز نقل دوائي في أوروبا، في حملة تطعيم عالمية غير مسبوقة في تاريخ البشرية.

ويحتوي المطار على 12000 متر مربع من المساحات المكيفة المخصصة لهذا النوع من المنتجات، وتم نقل 120.000 طن من البضائع هناك العام الماضي.

وقال ماكس فيليب كونرادي، مدير الشحن في فرابورت، مشغل المطار رقم واحد في ألمانيا: "بدأنا في الربيع نناقش أفضل السبل لنقل لقاحات فيروس كورونا الجديد"، مضيفا: "وأصبحنا مستعدين في أغسطس".

ونظرا لأن الوباء أدى إلى انخفاض غير مسبوق في رحلات الركاب، فقد استمر استخدام نقل البضائع لضمان سلاسل التوريد. وسيصبح قريبا المطار مخصصا لنقل لقاحات التطعيم.

المصدر: 20Minutes