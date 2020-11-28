بالفيديو..مظاهرات في تشيلي ضد الرئيس وتنديدا بالعنف ضد المرأة

شهدت تشيلي احتجاجات واسعة في اليومين الأخيرين، حيث شارك العديد من المواطنين في تظاهرات تندد بالعنف ضد المرأة، واحتجاجا على إلغاء الحكومة مشروع قانون كان لصالح المتقاعدين.

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وأعرب المحتجون عن غضبهم وأضرموا النار في مواقف الحافلات، وألقوا الحجارة على الشرطة في عاصمة تشيلي سانتياغو، وذلك احتجاجا على إلغاء الحكومة مشروع قانون يسمح للمواطنين بسحب جزء من أموالهم التقاعدية في ظل الأزمة الاقتصادية جراء الجائحة، ومطالبين باستقالة الرئيس التشيلي سيباستيان بينييرا.

وشهدت التظاهرات استخدام المياه والغاز المسيل للدموع من قبل الشرطة، لتفريق وإبعاد المحتجين.

#CooperativaEnCasa En medio de protestas, vándalos queman paradero de buses ubicado en Mac Iver con Alameda pic.twitter.com/3cd65SJMoM — Cooperativa (@Cooperativa) November 25, 2020

Debido al lanzamiento de objetos contundentes y desórdenes en Alameda con Paseo Ahumada, personal COP interviene en ese sector. Recordamos que el tránsito se encuentra suspendido y reiteramos el llamado a peatones a que se desplacen con precaución. https://t.co/36ptx2adALpic.twitter.com/81QxDIsuoq — Carabineros Prefectura Central (@CarabPrCentral) November 25, 2020

كما هتفت النساء، يوم الخميس الماضي، للمرة الثانية بعد احتجاجات واسعة في العام 2019، "الرجل المغتصب هو الدولة القمعية" و"المغتصب هو أنت"، حسب ما أفادت وكالة "سبوتنيك".

وأشارت الوكالة إلى أن المتظاهرات أوضحن أن "الحكومة فشلت في حماية المرأة خلال الجائحة، ودليل على ذلك استمرار وقوع النساء ضحايا للعنف".

وطالب المتظاهرون يوم أمس الجمعة، بالإفراج عن المعتقلين في الاحتجاجات، الذين بلغ عددهم حوالي 25 شخصا، وفقا لـ"سي إن إن".

Violenta Represión en la Alameda, reportan decenas de Detenidos y varios heridos #LaGranMarchaALaMonedapic.twitter.com/rH4TJ30Xt0 — Frente de Prensa Verdad y Revolución (@ChileInformado1) November 27, 2020

EditDelete

NO PARAN LAS PROTESTAS EN CHILE: Cientos de manifestante han estado durante todo la jornada de hoy exigiendo la salida del presidente Sebastián Piñera. (22:01) pic.twitter.com/PFbuIc7qBz — PIENSAPRENSA 231 mil Seguidores (@PiensaPrensa) November 28, 2020

وذكر صحفيو "فرانس برس"، أن "عشرات المتظاهرين الذين استنشقوا مواد كيميائية تقيأوا وسقطوا أرضا".

المصدر: RT