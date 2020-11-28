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عالم فيروسات إيطالي: وجود اللقاحات المضادة لكورونا لا يعني التخلي عن الكمامات خلال العام المقبل

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عالم فيروسات إيطالي: وجود اللقاحات المضادة لكورونا لا يعني التخلي عن الكمامات خلال العام المقبل
Reuters
في العاصمة روما قبل أسبوعين.
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نبه فابريتسيو بريلياسكو، عالم الفيروسات الإيطالي بجامعة ميلانو، إلى أن ابتكار لقاحات مضادة لكورونا لن يعني أننا سنكون قادرين على التخلي عن تدابير الوقاية من العدوى تلقائيًا.

 وأوضح في حديث لإذاعة إيطالية أمس الجمعة أنه "يتعين علينا الإبقاء على ارتداء الكمامات كإجراء احترازي، لأننا قد نكون أحد الأشخاص الذين لم يكتسبوا استجابة مناعية فعالة"، وذلك طيلة العام المقبل "كحد أدنى" وفقا لما نقلت عنه وكالة "آكي" للأنباء الإيطالية.

عالم فيروسات إيطالي: وجود اللقاحات المضادة لكورونا لا يعني التخلي عن الكمامات خلال العام المقبلالعالم الإيطالي المختص في الفيروسات فابريسيو بريلياسكو. الصورة: وكالة "آكي".

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كما دعا فابريتسيو بريلياسكو إلى "عدم الإفراط في التفاؤل" مذكرا بأن "فعالية اللقاحات ليست كاملة"، فضلا عن كون اللقاحات لن تحل الأزمة الصحية بين عشية وضحاها بل "سوف يستغرق الأمر عدة أشهر للوصول إلى تغطية مستهدفة 60-70٪ من الفئات الأكثر عرضة للعدوى" بعملية التلقيح. وإلى غاية تحقق هذه النتيجة، لا بد، برأيه، من عدم التسرع في التخلي عن الكمامات.

أما فيما يتعلق بالحالة الصحية على ضوء التدابير الوقائية الأخيرة، اعتبر أن هذه الأخيرة بدأت تعطي ثمارها في إيطاليا، على الأقل، وأن نسبة الوفيات عندما تشرع في التراجع هي المؤشر الأخير الذي يُؤكد بوادر انحسار الوباء ويؤكدها.

 

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية

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