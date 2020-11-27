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"سي إن إن" عن مسؤول في البنتاغون: تحريك حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" إلى منطقة الخليج

"سي إن إن" عن مسؤول في البنتاغون: تحريك حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" إلى منطقة الخليج

أخبار العالم

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قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مسؤول بالبنتاغون، مساء يوم الجمعة، إن حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" تحركت إلى منطقة الخليج مع سفن حربية أخرى.

وأفادت الشبكة بأن يتم نقل حاملة الطائرات يو إس إس نيميتز إلى منطقة الخليج العربي إلى جانب السفن الحربية الأخرى لتوفير الدعم القتالي والغطاء الجوي مع انسحاب القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان بحلول 15 يناير.

وأشار المسؤول أن ذلك تم بموجب أوامر من الرئيس دونالد ترامب.

وأكد المسؤول أن الخطوة اتخذت قبل ورود أنباء عن اغتيال عالم نووي إيراني بارز.

وأوضحت "سي إن إن" أن تحركات القوات الأمريكية هي رسالة ردع متزايدة لإيران بغض النظر عن ملاحظة المسؤول.

يتبع..

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