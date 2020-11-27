"سي إن إن" عن مسؤول في البنتاغون: تحريك حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" إلى منطقة الخليج

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مسؤول بالبنتاغون، مساء يوم الجمعة، إن حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" تحركت إلى منطقة الخليج مع سفن حربية أخرى.

وأفادت الشبكة بأن يتم نقل حاملة الطائرات يو إس إس نيميتز إلى منطقة الخليج العربي إلى جانب السفن الحربية الأخرى لتوفير الدعم القتالي والغطاء الجوي مع انسحاب القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان بحلول 15 يناير.

وأشار المسؤول أن ذلك تم بموجب أوامر من الرئيس دونالد ترامب.

وأكد المسؤول أن الخطوة اتخذت قبل ورود أنباء عن اغتيال عالم نووي إيراني بارز.

وأوضحت "سي إن إن" أن تحركات القوات الأمريكية هي رسالة ردع متزايدة لإيران بغض النظر عن ملاحظة المسؤول.

Just In: The aircraft carrier USS Nimitz is being moved back into the Persian Gulf region along with other warships to provide combat support and air cover as US troops withdraw from Iraq and Afghanistan by January 15 under President Trump’s orders a defense official tells CNN. — Barbara Starr (@barbarastarrcnn) November 27, 2020

يتبع..