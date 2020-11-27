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مصادر: قمة الاتحاد الأوروبي ستمدد العقوبات ضد روسيا

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مصادر: قمة الاتحاد الأوروبي ستمدد العقوبات ضد روسيا
Globallookpress Philipp von Ditfurth/dpa
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نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن مصادر في الاتحاد الأوروبي، أنه من المتوقع أن تقرر قمة الاتحاد المقبلة تمديد العقوبات التي فرضتها بروكسل على روسيا.

وقال مصدر في بروكسل، إن "العقوبات الاقتصادية الخاصة بالتعامل مع روسيا في قطاعات محددة من الاقتصاد، تجري إعادة النظر فيها بين حين وآخر، بناء على التقييمات الأخيرة لمدى تنفيذ اتفاقات مينسك" حول تسوية النزاع في أوكرانيا.

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وأضاف المصدر: "نتوقع نفس الموقف الذي كان في العام الماضي".

ومن المقرر أن تعقد قمة الاتحاد الأوروبي في 10 و11 ديسمبر المقبل.

وتم تمديد العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا في عام 2014 على خلفية الأزمة الأوكرانية، في يونيو الماضي حتى 31 يناير 2021.

المصدر: نوفوستي

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