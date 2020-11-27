نحو ثلاثين ألف إصابة و177 وفاة جديدة بكورونا في تركيا

أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل 177 وفاة و29845 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة أنه تم شفاء 3845 حالة، ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا إلى 392616 ألفا.

وتشهد تركيا منذ أسابيع ارتفاعات كبيرة للإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع السلطات من جديد إلى تشديد للإجراءات الوقائية والقيود العامة لوقف تسارع انتشار المرض.

وأعلن وزير الصحة، فخر الدين قوجة، سابقا أن بلاده تواجه حاليا ذروة ثانية من الجائحة وسط انتقادات حادة للحكومة بسبب أسلوب تعاملها مع التفشي ونظام تسجيل الحالات، الذي لا يحصي الإصابات الخالية من الأعراض.

المصدر: الأناضول