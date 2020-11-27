أنقرة: الشراكة مع السعودية في صالح المنطقة بأكملها

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن "الشراكة القوية بين تركيا والسعودية ليست لصالح البلدين فحسب، بل وللمنطقة برمتها".

جاء ذلك على هامش اجتماع مجلس وزراء الخارجية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

📌بمناسبة اجتماع مجلس وزراء خارجية #منظمة_التعاون_الإسلامي، أجرينا لقاء وديا مع @FaisalbinFarhan وزير الخارجية السعودي

📌 نولي أهمية لعلاقاتنا مع #المملكة_العربية_السعودية

📌 إن الشراكة القوية بين تركيا والمملكة العربية السعودية ليست لصالح البلدين فحسب، بل للمنطقة بأكملها🇹🇷🇸🇦 pic.twitter.com/zeCwLr0mu7 — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) November 27, 2020

ونقلت الخارجية التركية عن أوغلو قوله: "أجرينا لقاء وديا مع فيصل بن فرحان، وزير خارجية السعودية. ونولي أهمية لعلاقاتنا مع المملكة العربية السعودية".

وتابع الوزير التركي بالإشارة إلى أن "الشراكة القوية بين تركيا والمملكة العربية السعودية ليست لصالح البلدين فحسب، بل للمنطقة بأكملها".

المصدر: وزارة الخارجية التركية