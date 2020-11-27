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أنقرة: الشراكة مع السعودية في صالح المنطقة بأكملها

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أنقرة: الشراكة مع السعودية في صالح المنطقة بأكملها
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قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن "الشراكة القوية بين تركيا والسعودية ليست لصالح البلدين فحسب، بل وللمنطقة برمتها".

جاء ذلك على هامش اجتماع مجلس وزراء الخارجية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

ونقلت الخارجية التركية عن أوغلو قوله: "أجرينا لقاء وديا مع فيصل بن فرحان، وزير خارجية السعودية. ونولي أهمية لعلاقاتنا مع المملكة العربية السعودية".

وتابع الوزير التركي بالإشارة إلى أن "الشراكة القوية بين تركيا والمملكة العربية السعودية ليست لصالح البلدين فحسب، بل للمنطقة بأكملها".

المصدر: وزارة الخارجية التركية

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