مكتب نتنياهو يرفض التعليق على اغتيال عالم إيراني بارز في طهران

رفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التعليق على عملية اغتيال العالم النووي الإيراني، محسن فخري زاده، في العاصمة طهران اليوم الجمعة.

وقال مسؤول في مكتب نتنياهو في تصريح لوكالة "رويترز" إن المكتب "يمتنع عن التعليق" على الموضوع.

وسبق أن أعلن نتنياهو قبل عامين أن العالم الذي اغتيل اليوم يقود المساعي الإيرانية الرامية إلى تطوير ترسانة نووية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أفادت تقارير صحفية أمريكية وعبرية بأن الاستخبارات الإسرائيلية اغتالت في طهران "الرجل رقم اثنان" في تنظيم "القاعدة عبد الله أحمد عبد الله المعروف بـ"أبو محمد المصري".

المصدر: رويترز + وكالات