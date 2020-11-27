تراشق بأحشاء الخنازير داخل البرلمان التايواني (فيديو)

اندلع شجار في البرلمان التايواني، اليوم الجمعة، حيث تراشق مشرعون أحشاء الخنازير، بسبب خلافهم على سياسة جديدة تسمح باستيراد لحوم الخنزير والبقر من الولايات المتحدة.

وأظهرت اللقطات المصورة داخل البرلمان التايواني، عددا من نواب الحزب الوطني المعارض وهم يلقون أحشاء الخنازير على المنصة خلال جلسة البرلمان، بسبب اعتراضهم على سياسة جديدة سيتم سنها قريبًا من شأنها أن تسمح باستيراد لحم الخنزير ولحم البقر من الولايات المتحدة.

المصدر: AP