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وزير الخارجية الإيراني: هناك مؤشرات خطيرة عن دور إسرائيلي في مقتل العالم النووي الإيراني

نتنياهو في 2018 عن عالم نووي إيراني اغتيل اليوم في طهران: تذكروا هذا الاسم

أخبار العالم

نتنياهو في 2018 عن عالم نووي إيراني اغتيل اليوم في طهران: تذكروا هذا الاسم
Reuters Abir Sultan
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على خلفية تقارير عن اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده في طهران، ذكّرت وسائل إعلام إسرائيلية بما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن هذا الشخص قبل عامين.

وفي كلمة مسجلة أعلن فيها نتنياهو عام 2018 عن استيلاء الاستخبارات الإسرائيلية على حزمة واسعة من الوثائق المتعلقة بمساعي طهران لتطوير ترسانة نووية، وصف فخري زاده بأنه يقود برنامج طهران النووي العسكري.

وقال نتنياهو حينئذ: "تذكروا هذا الاسم - فخري زادة".

نتنياهو في 2018 عن عالم نووي إيراني اغتيل اليوم في طهران: تذكروا هذا الاسم

وفي عام 2014، تطرق دبلوماسي غربي في حديث لوكالة "رويترز" إلى دور هذا العالم في برنامج طهران النووي، قائلا: "إذا قررت إيران عسكرة (عمليات التخصيب) فإن فخري زادة سيعرف بأبي القنبلة النووية".

وفي نفس التقرير نقلت "رويترز" عن مصدر إيراني رفيع المستوى تأكيده أن فخري زاده يحوز ثلاثة جوازات وينفذ كثيرا من الرحلات الخارجية، لاسيما إلى دول آسيا، بغية الحصول على "آخر معلومات من الخارج"، مضيفا أن هذا العالم ملتزم بتطور إيران التكنولوجي ويحظى بالدعم الكامل من المرشد الأعلى علي خامنئي.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل" + "رويترز"

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