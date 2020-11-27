الأمم المتحدة: 100 ألف لاجئ في تيغراي مهددون بنقص الطعام

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن نحو100 ألف لاجئ إريتري بمنطقة تيغراي الإثيوبية سيواجهون نقصا في الغذاء الأسبوع المقبل في حال عدم وصول مساعدات إنسانية إليهم.

والتقى مبعوثو سلام أفارقة برئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد اليوم الجمعة، غداة إعلانه أن الجيش سيبدأ "المرحلة الأخيرة" من هجوم تخشى جماعات حقوقية من أن يؤدي إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين.

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وتقول مفوضية اللاجئين إن 96 ألف لاجئ إريتري يعيشون في أربعة مخيمات في تيغراي، وأفادت أنباء أن اشتباكات وقعت في الآونة الأخيرة كانت على مقربة من بعض منهم. وقال المتحدث باسم المفوضية بابار بالوش في إفادة في جنيف: "سينفد الطعام لديهم اعتبارا من يوم الاثنين، ونحن جاهزون بإمداداتنا للوصول إلى هؤلاء الناس".

وأضاف أن التقديرات تستند إلى آخر عملية لتوزيع المساعدات جرت قبل بضعة أسابيع. وأضاف: "المطلوب هو وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إليهم في أسرع وقت ممكن".

المصدر: رويترز