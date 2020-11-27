"ّذي إندبندنت": بريطانيا أرسلت قواتها سرا إلى السعودية لحماية حقول النفط

قالت صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية إن لندن أرسلت وحدات عسكرية إلى المملكة العربية السعودية سرا لحماية حقول النفط بالمنطقة دون إحاطة البرلمان والرأي العام علما بالقرار.

وأوضحت أن هذا المسعى يطرأ في ظل الحظر القائم على تصدير الأسلحة للرياض بقرار قضائي في تلميح منها إلى انتهاكه من طرف حكومة بوريس جونسون.

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وكلف هذا التصرف الحكومي السلطة انتقادات شديدة من طرف المعارضة في البرلمان واتهامات بالافتقار إلى "البوصلة الأخلاقية" والتهرب من المراقبة، فيما علق سياسيون بأنه "من أعراض العلاقة السامة" التي تربط بين الحكومة البريطانية والمملكة السعودية الغنية بالنفط التي يعتبرونها "دكتاتورية".

في المقابل، بررت وزارة الدفاع البريطانية تصرفها بكون حقول النفط السعودية "بنى تحتية اقتصادية حساسة" وهي بحاجة للقوات البريطانية لحمايتها، بالتعاون مع قوى أخرى دولية، من هجمات الطائرات المسيرة.

وأضافت "ذي إندبندنت" إلى أن إرسال القوات البريطانية إلى السعودية تم "بشكل يصعب تصديقه" في شهر فبراير الماضي بالتزامن مع قرار حظر تصدير الأسلحة إلى هذا البلد.

المصدر: "ذي إندبندنت"