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وزير الداخلية الألماني: وقف الترحيل إلى سوريا يجب ألا ينطبق على المجرمين

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وزير الداخلية الألماني: وقف الترحيل إلى سوريا يجب ألا ينطبق على المجرمين
Reuters
وزير الداخلية الألماني
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قالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية اليوم الجمعة إن وزير الداخلية، هورست سيهوفر، يريد استبعاد المجرمين من وقف عام للترحيل من ألمانيا إلى سوريا.

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وقالت المتحدثة إن سيهوفر يهدف إلى استبدال التدابير الحالية بتدقيق شخصي عندما يتعلق الأمر بمجرمين جنائيين.

وأضافت أن الوزير سيقدم اقتراحه لزملائه في الحكومة في اجتماعهم المقبل.

واهتزت ألمانيا بسبب مقتل سائح في مدينة دريسدن في أكتوبر الماضي، حيث نسبت السلطات هذه الجريمة إلى سوري جاء إلى البلاد كلاجئ في عام 2015.

وكان هذا اللاجئ المشتبه به معروفا لدى الشرطة بأنه "إسلامي متطرف" وفقد صفة لاجئ بسبب سجله الإجرامي في عام 2019، لكن لم يتم ترحيله بسبب الحرب الدائرة في سوريا.

المصدر: رويترز

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