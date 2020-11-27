مخابرات كوريا الجنوبية تكشف توجيهات بيونغ يانغ لدبلوماسييها بعد فوز بايدن بالرئاسة الأمريكية

أعلنت مخابرات كوريا الجنوبية أن حكومة جارتها الشمالية حذرت دبلوماسييها في الخارج من إثارة العداء إزاء الولايات المتحدة بعد فوز جو بايدن المفترض بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية الرسمية عن النائب البرلماني الجنوبي، كيم بيونغ-كي، تأكيده أن مسؤولين من جهاز المخابرات الوطني أبلغوا المشرعين اليوم الجمعة، خلال اجتماع لجنة المخابرات الوطنية، بأن كوريا الشمالية "وجهت أوامر لبعثاتها الدبلوماسية في الخارج بعدم إثارة العداء تجاه الولايات المتحدة في ظل عملية انتقال السلطة الجارية في واشنطن، بعد انتخاب جو بايدن رئيسا للبلاد".

وأشار جهاز المخابرات، حسب البرلماني، إلى أن بيونغ يانغ حذرت دبلوماسييها من أنهم سيتحملون المسؤولية عن حدوث أي مشاكل متعلقة بالولايات المتحدة، مضيفا أن حكومة الشمال أعربت عن قلقها بعد أن أصبح "الاتفاق الودي" بين زعيمها كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب عديم الفائدة بعد خسارة الأخير في الانتخابات الرئاسية.

المصدر: يونهاب