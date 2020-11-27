 
مباشر
عاجل
علي أكبر ولايتي: على مرتكبي عملية الاغتيال السريين والعلنيين انتظار انتقام إيران

مخابرات كوريا الجنوبية تكشف توجيهات بيونغ يانغ لدبلوماسييها بعد فوز بايدن بالرئاسة الأمريكية

أخبار العالم

مخابرات كوريا الجنوبية تكشف توجيهات بيونغ يانغ لدبلوماسييها بعد فوز بايدن بالرئاسة الأمريكية
Reuters Leah Millis
قمة بين كيم جونغ أون ودونالد ترامب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p8r0

أعلنت مخابرات كوريا الجنوبية أن حكومة جارتها الشمالية حذرت دبلوماسييها في الخارج من إثارة العداء إزاء الولايات المتحدة بعد فوز جو بايدن المفترض بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية الرسمية عن النائب البرلماني الجنوبي، كيم بيونغ-كي، تأكيده أن مسؤولين من جهاز المخابرات الوطني أبلغوا المشرعين اليوم الجمعة، خلال اجتماع لجنة المخابرات الوطنية، بأن كوريا الشمالية "وجهت أوامر لبعثاتها الدبلوماسية في الخارج بعدم إثارة العداء تجاه الولايات المتحدة في ظل عملية انتقال السلطة الجارية في واشنطن، بعد انتخاب جو بايدن رئيسا للبلاد".

وأشار جهاز المخابرات، حسب البرلماني، إلى أن بيونغ يانغ حذرت دبلوماسييها من أنهم سيتحملون المسؤولية عن حدوث أي مشاكل متعلقة بالولايات المتحدة، مضيفا أن حكومة الشمال أعربت عن قلقها بعد أن أصبح "الاتفاق الودي" بين زعيمها كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب عديم الفائدة بعد خسارة الأخير في الانتخابات الرئاسية.

المصدر: يونهاب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا