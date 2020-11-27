بولندا وهنغاريا تستعدان لاستخدام حق النقض ضد ميزانية الاتحاد الأوروبي

ذكرت وكالة الأنباء البولندية أن رئيس الوزراء البولندي، ماتيوز مورافيكي، أكد للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل استعداد بولندا لاستخدام حق النقض ضد ميزانية الاتحاد الأوروبي الجديدة.

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وقال مورافيكي لميركل إن بولندا تتوقع المزيد من العمل لإيجاد حل يضمن حقوق جميع الدول الأعضاء ويحترم إجراءات المعاهدة، حسبما أفاد البرلمان.

وكان رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، قد قال أيضا في وقت سابق إن الحكومة المجرية ستتمسك بحق النقض (الفيتو) على ميزانية الاتحاد الأوروبي المقبلة بشأن أحكام سيادة القانون التي تربط المدفوعات بالمعايير الديمقراطية.

المصدر: رويترز