تركيا: فتح سفارات لدول عربية في القدس يقوض امكانية قيام دولة فلسطينية

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن "فتح سفارات لدول عربية في القدس يقوض امكانية قيام دولة فلسطينية".

وفي تصريح على هامش مشاركته بالاجتماع السابع والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، رأى أوغلو أن "تعليق ضم الأراضي الفلسطينية من قبل إسرائيل مقابل التطبيع، مجرد احتيال"، معتبرا أن "قيام دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة جغرافيا أصبح مستحيلا" في ظل سياسة الضم الإسرائيلية.

المصدر: وكالات