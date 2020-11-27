الصين تعرض على روسيا المشاركة في اختبارات لقاح ضد الإصابة بنقص المناعة "إيدز"

أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم الجمعة، أن الصين عرضت على روسيا المشاركة في اختبار لقاح ضد العدوى بمرض فقدان المناعة.

وقال كبير المتخصصين في مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، أليكسي مازوس، إن روسيا تلقت اقتراحا للمشاركة في تجارب لقاح صيني ضد الإصابة بهذا المرض.

وأوضح مازوس في مؤتمر صحفي مخصص لليوم العالمي لمكافحة مرض الإيدز، المقرر إجراؤه في الأول من ديسمبر المقبل: "ناقشنا اليوم، في مؤتمر بكين- وموسكو عبر الهاتف، أحد أكثر تطورات اللقاحات الواعدة في العالم، والتي يتم إجراؤها في الصين، وهم يختبرونها مع الأمريكيين، وقد دعوا بلادنا للمشاركة في ذلك".

وأشار إلى أن هناك أملا في أن تشارك المراكز الروسية، التي لديها خبرة في إنتاج لقاحات مختلفة، في هذا العمل، معربا عن ثقته في أن يتم التوصل إلى لقاح في نهاية الأمر.

المصدر: نوفوستي