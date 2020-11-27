الليكود يعرض على حزب أزرق أبيض إلغاء صفقة التناوب لتمرير الموازنة

يجري حزب الليكود الإسرائيلي وحزب أزرق أبيض مفاوضات من أجل التوصل إلى حل وسط بشأن موازنة الدولة ومنع جولة أخرى من الانتخابات البرلمانية، والتي ستكون الرابعة في إسرائيل خلال عامين.

وأشار تقرير لصحيفة "N12" إلى أن التسوية ستشهد إقرار الحكومة لموازنة 2021 ، لكنها ستقضي على اتفاق التناوب على رئاسة الحكومة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني غانتس.

فالاتفاق ينص على تنصيب غانتس كرئيس للوزراء في الفترة الانتقالية بين حل الكنيست الإسرائيلي والحكومة المنتخبة حديثا.

وكشف التقرير أن أعضاء حزب غانتس يعترضون بشدة على حل وسط من شأنه إلغاء اتفاقية التناوب.

المصدر: "i24news"