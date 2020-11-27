أردوغان: نتباحث مع روسيا والصين بخصوص استيراد لقاحات ضد كورونا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تتباحث مع روسيا والصين بخصوص استيراد لقاحات ضد كورونا، مشيرا إلى أن تركيا حققت تقدما سريعا على صعيد تطوير لقاح محلي.

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وسجلت تركيا في آخر حصيلة أمس، رقما قياسيا على أساس يومي في عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، حسب بيانات وزارة الصحة التركية، حيث بلغ عدد الوفيات الإجمالي 13014 فيما وصلت الإصابات إلى 474606.

وكان أردوغان قال بوقت سابق إن "الصعوبات التي واجهتها الدول المتقدمة في مكافحة كوفيد-19 أثبتت فشل القوة في مكافحة الوباء، وأن الرقمنة باتت جزءا أساسيا من الحياة اليومية لا يمكن التخلي عنه، بالنسبة لكافة الفئات العمرية، وفي كافة المجالات".

يتبع..