بارنييه: خلافات كبيرة لا تزال قائمة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا

قال ميشيل بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، إن خلافات كبيرة لا تزال قائمة بين الاتحاد وبريطانيا بشأن صيد الأسماك والمساعدات الدولية، في المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة بينهما.

وكتب بارنييه في تغريدة على "تويتر: "نفس الاختلافات الكبيرة لا تزال قائمة"، مضيفا: "سأسافر إلى لندن هذا المساء لمواصلة المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة مع كبير المفاوضين البريطانيين ديفيد فروست وفريقه".

يذكر أن المفاوضين من الجانبين في خلاف حول الحقوق التي ستحصل عليها سفن صيد الاتحاد الأوروبي في المياه البريطانية بعد انتهاء الفترة الانتقالية لبريكست في 31 ديسمبر المقبل.

المصدر: "رويترز"