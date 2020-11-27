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وزيرة إيطالية: المهاجرون غير النظاميين الذين سيعادون إلى تونس "قطرة في بحر"

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وزيرة إيطالية: المهاجرون غير النظاميين الذين سيعادون إلى تونس
Reuters
وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي
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قالت لوتشانا لامورجيزي، وزيرة داخلية إيطاليا إن أعداد المهاجرين التونسيين غير النظاميين في بلادها، المشمولين باتفاقية إرجاعهم إلى تونس، ليست سوى "قطرة في بحر" أعداد الوافدين مؤخرا.

 وأشارت بذلك إلى قوارب المهاجرين الكثيرة المتدفقة على سواحل إيطاليا خلال الأشهر الأخيرة.

وأضافت الوزيرة الإيطالية، خلال ندوة في منتدى حوارات المتوسط نُظمت أمس الخميس: "لقد تلقينا التزاما من جانب تونس بتسريع إجراءات الإعادة، مما يسمح لنا بإعادة 80 مواطنا أسبوعياً، وإجراء عمليات إعادة إضافية"، لكن، حسب الوزيرة، "يجب أن أقول أيضًا إنها قطرة في بحر، إذا وضعنا في الاعتبار وصول 1500 مهاجر في اليوم (إلى سواحل إيطاليا) في بعض الأحيان".

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وأقرت بأن الفارق الكبير بين أعداد من ستتم إعادتهم إلى تونس ومن يتواصل تدفقهم على سواحل جنوب إيطاليا يؤكد بوضوح أن "هذا لا يكفي للتعامل مع هذه المشكلة ورفع العبء عن بلدنا".

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية

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