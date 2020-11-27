 
مباشر

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يكشف عن حصوله على هدايا من السعودية في العام 2017

أخبار العالم

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يكشف عن حصوله على هدايا من السعودية في العام 2017
مصدر الصورة حساب أفيخاي أدرعي على "تويتر"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p8oc

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، تغريدة عبر "تويتر" يكشف فيها أنه حصل على هدايا من المملكة العربية السعودية في العام 2017.

وكتب أدرعي: "يتم التداول بهذه الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي على أنني أحمل هدايا من السعودية أرسلت إلي مؤخرا. وفي الحقيقة أنها تعود إلى عام 2017،  ودقيق الملاحظة سيفهم ذلك، ويعي أنها محاولة هدفها التحريض"، مضيفا: "الشائعات ينقلها الحاقدون، ويتداولها الجاهلون.. فلا تكن واحدا منهم".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا