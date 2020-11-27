المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يكشف عن حصوله على هدايا من السعودية في العام 2017

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، تغريدة عبر "تويتر" يكشف فيها أنه حصل على هدايا من المملكة العربية السعودية في العام 2017.

وكتب أدرعي: "يتم التداول بهذه الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي على أنني أحمل هدايا من السعودية أرسلت إلي مؤخرا. وفي الحقيقة أنها تعود إلى عام 2017، ودقيق الملاحظة سيفهم ذلك، ويعي أنها محاولة هدفها التحريض"، مضيفا: "الشائعات ينقلها الحاقدون، ويتداولها الجاهلون.. فلا تكن واحدا منهم".

يتم تداول هذه الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي على أنني أحمل هدايا من #السعودية أرسلت إلي مؤخرًا. وفي الحقيقة أنها تعود إلى عام 2017، ودقيق الملاحظة سيفهم ذلك، ويعي أنها محاولة هدفها #التحريض

تذكر☝️ الشائعات ينقلها الحاقدون، ويتداولها الجاهلون.. فلا تكن واحدًا منهم. pic.twitter.com/P2aN45nOEa — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 27, 2020

المصدر: RT