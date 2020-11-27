دبلوماسية إسرائيلية: حل الصراع مع الفلسطينيين يجب أن يكون عبر حوار مباشر

قالت السفيرة الإسرائيلية لدى بريطانيا، تسيبي حوتوفيلي، إن الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني يجب أن يحل عن طريق الحوار المباشر، مؤكدة أن مخطط الضم ليس مطروحا حاليا.

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ولفتت السفيرة الإسرائيلية خلال مشاركتها في ندوة أقامتها "الرابطة الأنجلو-إسرائيلية" التي تتخذ من لندن مقرا لها، تحت عنوان "مبادئ اتفاق ابراهام للسلام والتعاون الإقليمي"، بمشاركة نظيريها السفيرين، البحريني الشيخ فواز بن محمد آل خليفة، والإماراتي منصور بالهول، لفتت إلى أنه "ينبغي على المجتمع الدولي أن يدرك أنه لا الأمم المتحدة ولا أي منتدى آخر متعدد الأطراف بإمكانه حل القضية نيابة عن الجانبين، طالما أن الفلسطينيين يرفضون التفاوض مع إسرائيل"، مضيفة أن "الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني يجب أن يحل عن طريق الحوار المباشر".

وأكدت حوتوفيلي أن مخطط الضم الإسرائيلي لإجزاء من الضفة الغربية ليس مطروحا حاليا على جدول أعمال الحكومة الإسرائيلية.

من جانبه، أشار سفير الإمارات إلى تعليق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لخطة الضم، مقابل موافقة حكومته (الإمارات) على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، قائلا: "نحن مصممون على دخول حقبة جديدة من السلام في الشرق الأوسط. عقود من عدم الحوار مع بعضنا البعض لم تخدم قضية السلام. لقد رأينا بالفعل كيف سمح لنا التواصل مع إسرائيل بإزالة مسألة الضم من على الطاولةـ وهو ما أبقى على حل الدولتين كخيار قابل للتطبيق".

وبدوره، أكد سفير البحرين أنه في صميم هذا التعاون بين الدول الثلاث يجب أن يكون حل النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، عبر سلام دائم وشامل قائم على حل الدولتين الذي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، الذي كان دائما، ولا يزال موقف مملكة البحرين لعملية السلام في الشرق الأوسط.

المصدر: إسرائيل 24