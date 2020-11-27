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تركيا تطلق عملية أمنية في 14 ولاية لاعتقال 44 عسكريا (فيديو)

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تركيا تطلق عملية أمنية في 14 ولاية لاعتقال 44 عسكريا (فيديو)
Reuters
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بدأت قوات الشرطة التركية، فجر الجمعة، عملية أمنية لضبط 44 من الجنود الحاليين والسابقين المشتبه في انتمائهم لتنظيم "غولن" داخل القوات المسلحة، بعدما صدرت بحقهم قرارات توقيف.

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وبحسب ما ذكرته مصادر أمنية لوكالة الأناضول، صدرت قرارات توقيف عن مكتب الادعاء العام بمدينة إسطنبول، بحق 44 عسكريا من السابقين والحاليين، في 14 ولاية مختلفة.

وفور صدور قرارات التوقيف بدأت فرق مكافحة الإرهاب بمديرية الأمن العام بإسطنبول، عملية متزامنة لضبط المطلوبين، وتمكنت بالفعل من ضبط عدد منهم وجار ضبط الباقين.

وتأتي هذه الوقيفات في إطار تحقيقات تجريها السلطات القضائية التركية بخصوص عناصر تنظيم "غولن" داخل صفوف الجيش.

وتتهم الحكومة التركية الداعية التركي، فتح الله غولن، المتواري في الولايات المتحدة، وأنصاره بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل عام 2016، واعتقلت الكثير منهم وزجت بهم في السجون.

وتطالب أنقرة واشنطن والإدارة الأمريكية بتسليمها غولن، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل، مع إصرار واشنطن على رفض تسليمه للسلطات التركية.

المصدر: الأناضول

 

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