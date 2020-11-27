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الهند تعلن تحطم إحدى طائراتها الحربية في سماء بحر العرب

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الهند تعلن تحطم إحدى طائراتها الحربية في سماء بحر العرب
Reuters
القوات المسلحة البحرية الهندية تتدرب على عمليات إنقاذ في بحر العرب. الصورة: أرشيف.
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أعلن مسؤولون في القوات البحرية الهندية أن إحدى طائراتهم التدريبية من نوع "ميغ  29 ك" قد تحطمت في أجواء بحر العرب مساء الخميس، ما أدى إلى فقدان أحد طياريها، فيما تم إنقاذ الثاني.

وقالوا إن الطائرة التي تحطمت، في رابع حادث من نوعه لطائرات "ميغ ك" الهندية في الآونة الأخيرة، تنتمي إلى الوحدة العسكرية العاملة ضمن حاملة الطائرات الهندية "INS Vikramaditya"، وقد "تعافى أحد الطيارين، ويجري البحث عن الوحدات الجوية والسطحية للطيار الثاني" مضيفا أن القوات المسلحة البحرية الهندية قد أمرت "بفتح تحقيق في الحادث".

آخر تحطم لطائرة "ميغ ك" في الهند وقع في شهر فبراير الماضي، وكانت هي الأخرى طائرة تدريب سقطت خلال تحليق تدريبي روتيني في منطقة جوا، وتمكن طيارها من القفز بسلام في الوقت المناسب. وسبق هذا الحادث تحطم طائرة من الطراز ذاته في نوفمبر من العام الماضي بسبب اصطدام طائر بها، بالإضافة إلى حادث مشابه تعرضت له طائرة أخرى في يناير 2018.

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تجدر الإشارة إلى أن حاملة الطائرات الهندية المذكورة تُجري تدريبات تحمل اسم "مالابار" بمعية سفن وغواصات وطائرات حربية أمريكية ويابانية وأسترالية في شمال بحر العرب، وقد أنهت قبل بضعة أيام المرحلة الثانية من هذه المناورات.

 

المصدر: صحيفة "هندوستان تايمز"

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