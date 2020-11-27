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اسكتلندا تنوي إجراء استفتاء على الاستقلال بحلول عام 2021

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اسكتلندا تنوي إجراء استفتاء على الاستقلال بحلول عام 2021
Reuters
رئيسة وزراء اسكتلندا
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 ذكرت صحيفة التايمز أن رئيسة الوزراء الاسكتلندية، نيكولا ستورجون، قالت إنها تريد إجراء استفتاء ثان بشأن الاستقلال عن بريطانيا في أقرب وقت من العام المقبل.

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وقالت زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي إنها تتوقع إجراء تصويت في الجزء الأول من ولاية البرلمان الاسكتلندي المقبل، الذي تبدأ العام القادم، بحسب ما ذكرت صحيفة The Times.

وشددت ستورجون، وفقا لصحيفة التايمز، على أنه "يجب أن تتاح لاسكتلندا الفرصة لاختيار ما إذا كانت ستصبح مستقلة في الجزء الأول وليس الأخير، من عمر البرلمان القادم".

وتسعى اسكتلندا إلى الانفصال عن بريطانيا بعد بريكسيت، والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

المصدر: رويترز 

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