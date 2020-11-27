استطلاع... حزب الليكود يوسع الفجوة مع اليمين بـ6 مقاعد

وسع حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الفجوة مع حزب اليمين بستة مقاعد، بحسب استطلاع رأي نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

وذكرت الصحيفة أنه لو أجريت الانتخابات اليوم لأصبح الليكود أكبر حزب بالكنيست، بحصوله على 29 مقعدا. أما اليمين الذي يتزعمه وزير الدفاع السابق، نفتالي بينيت، فسيحصل على 23 مقعدا.

أما كتلة "يش عتيد" بزعامة، يائير لابيد، فكانت ستحصل على 19 مقعدا، وستحصل القائمة (العربية) المشتركة على 11 مقعدا.

فيما سيحصل حزب وزير الدفاع، رئيس الوزراء المناوب، بيني غانتس على تسعة مقاعد. وسيحصل حزب "شاس" الأرثوذكسي المتطرف وحزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان، على ثمانية مقاعد لكل منهما، يليهما حزب" يهدوت هتوراة" بسبعة مقاعد، وحزب "ميرتس" اليساري بستة مقاعد.

المصدر: "i24news"