الحكم بالسجن على 6 أمريكيين عاملين في مجال النفط في فنزويلا

دان قاض فنزويلي ستة مديرين تنفيذيين نفطيين أمريكيين بارتكاب مخططات فساد في شركة النفط الفنزولية "CITGO" المملوكة للدولة ومقرها في مدينة هيوستن الأمريكية،

وقال محامون، إن ستة مديرين تنفيذيين نفطيين أمريكيين احتجزوا لمدة ثلاث سنوات في فنزويلا، أدانهم قاض بتهم فساد وحكم عليهم بالسجن لفترات تتراوح بين ثمانية أعوام و13 عاما.

وحكم على خوسيه بيريرا، الذي كان الرئيس المؤقت لشركة "CITGO" ومقرها مدينة هيوستن الأمريكية وقت إلقاء القبض عليه، بالسجن لمدة 13 عاما و7 أشهر، بينما حُكم على الرؤساء التنفيذيين الخمسة الآخرين بالسجن ثماني سنوات و 10 أشهر، بحسب بيان صادر عن المحكمة العليا في فنزويلا. تداولته وسائل الإعلام المحلية.

وبحسب وسائل إعلام جرى استدراج المتهمين إلى فنزويلا قبل ثلاث سنوات لحضور اجتماع عمل، وتم القبض عليهم بتهم الفساد في 21 نوفمبر2017.

وتأتي الأحكام الصادرة بحقهم بعد أقل من أسبوع من دعوة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى "الإفراج غير المشروط" عنهم وإعادتهم إلى الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات